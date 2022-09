Wo Long Fallen Dynasty non sarà un gioco facile e Team Ninja spiega perché avrà un solo livello di difficoltà

Il prossimo gioco d'azione di Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty non avrà una modalità "facile" e avrà un solo livello di difficoltà.

Lo ha rivelato il produttore Masaaki Yamagiwa in un'intervista con MP1st (via NextGen Player, che ha condotto l'intervista al TGS 2022).

Yamagiwa-san ha detto: "pensiamo che sia "buono" avere una difficoltà fissa, in modo che tutti abbiano la stessa esperienza di superare un ostacolo molto intenso e in modo che tutti provino la sensazione di avercela fatta. Ma l'avvertenza è quella di dare ai giocatori tutti i modi diversi per farlo".

"Si può parlare con i propri amici e dire: 'Ho battuto questo boss e questo è il modo in cui l'ho fatto'".

"È davvero importante mantenere la stessa sfida e dare ai giocatori diversi modi per superarla. Wo Long non è assolutamente un gioco facile, ma stiamo lavorando per dare ai giocatori tutta la libertà di giocare come vogliono, superando gli ostacoli a modo loro".

"Una cosa che mi viene in mente è il sistema di morale. Si ha un grado di morale e, aumentandolo, si diventa più forti e lo si può usare per scegliere quali nemici combattere, o aumentarlo per affrontare un nemico più difficile e forse sarà un po' più facile ora che si è più forti".

"È anche possibile far salire di livello il personaggio come in un tradizionale gioco di ruolo d'azione e diventare più forti in questo modo".

"C'è anche il multiplayer, per cui è possibile collegarsi con i propri amici, altre due persone, per un totale di tre online, e affrontare i boss in gruppo".

"Stiamo dando ai giocatori la possibilità di affrontare tutte queste cose a modo loro, e questo è molto importante per il design di Wo Long".

Se siete interessati a scoprire quanto sia difficile Wo Long, potete farlo ora, dato che è stata pubblicata una demo su PS5 e Xbox Series X/S.

L'uscita di Wo Long Fallen Dynasty è prevista per il 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Mp1st.