Wo Long Fallen Dynasty arriverà al day one su Xbox Game Pass e Team Ninja ci spiega perché

Il prossimo gioco d'azione di Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one.

La scelta di lanciare il titolo sul servizio di Microsoft è soprattutto legata al multiplayer del gioco, e al fatto che lo studio vuole raggiungere il maggior numero di utenti possibile con il titolo.

Parlando con MP1st (via NextGen Player, che ha condotto un'intervista al TGS 2022), il produttore di Wo Long, Fumihiko Yasuda (director di Nioh 2), ha spiegato perché ha accettato l'accordo per il lancio su Xbox Game Pass.

"È una novità assoluta per noi essere al day one su Xbox Game Pass".

"Stiamo realizzando un gioco davvero molto difficile e non siamo sicuri di cosa ne penseranno tutti, ma rendendolo disponibile al day one su Game Pass molti giocatori avranno la possibilità di provarlo e avremo ancora più giocatori che mai in tutto il mondo".

"Quindi sì, questa è una grande novità per noi di Koei Tecmo Games e per il Team Ninja ed è una cosa che ci entusiasma molto".

"Pensiamo anche che sarà davvero fantastico per il multiplayer con così tante persone con cui giocare e crediamo che l'accordo aumenterà davvero il numero di giocatori che potranno unirsi al vostro gruppo e affrontare i boss".

Una demo di Wo Long è ora disponibile su PS5 e Xbox Series X/S.

L'uscita finale è prevista per il 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Mp1st.