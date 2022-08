Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo gioco di Team Ninja si mostra nel primo trailer di gioco

Wo Long: Fallen Dynasty è il prossimo gioco di Team Ninja e sebbene fino ad ora abbiamo visto a malapena una sequenza video in CG, il titolo è riuscito ad attirare l'attenzione del pubblico. Non invano, stiamo parlando di un nuovo soulslike dei creatori di Nioh e Ninja Gaiden che cambia il Giappone feudale per una versione dark fantasy della Cina dei Tre Regni per diventare dei veri esperti di arti marziali. Ora, Koei Tecmo ci offre finalmente il suo primo trailer con un po' di gameplay.

Questo trailer ci permette di dare una rapida occhiata a come sarà la sua sezione grafica, molte delle creature che dovremo affrontare e, naturalmente, numerose tecniche di combattimento che possiamo mettere in pratica per evitare i colpi dei nostri rivali e andare al contrattacco.

Inoltre, accompagnando questo video, l'azienda ha voluto condividere con noi anche una serie di nuovi dettagli sul gioco, tra cui l'esistenza della meccanica dello stile di battaglia "cinque fasi", nonché l'uso di manovre offensive e difensive.

E' stato poi confermato che il gioco potrà essere testato per la prima volta al Tokyo Game Show 2022, una fiera che si terrà nel mese di settembre. Vi ricordiamo che anche Team Ninja prevede di lanciare una versione di prova nel prossimo futuro, sebbene non siano state ancora fornite date o dettagli.

