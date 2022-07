Xenoblade Chronicles 3 è il primo grande passo per il futuro di Monolith Soft

Negli ultimi 15 anni Monolith Soft ha fatto passi da gigante con il suo franchise, anche se inizialmente il primo Xenoblade Chronicles non era programmato per uscire in Occidente. E' stata la pazienza ed il support dei fan che hanno creduto al progetto che ora tutto il mondo può godere di questa saga.

Ora il team di sviluppo sta per lanciare Xenoblade Chronicles 3 e durante una recente intervista, il director di Monolith Soft, Tetsuya Takahashi ha dichiarato di come il terzo capitolo della serie sia un riassunto di tutto ciò che l'azienda ha imparato negli ultimi 15 anni, che porta ad un primo passo verso il futuro della società.

"Ho usato la parola 'culmine' in precedenza, ma questo titolo riunisce tutti i temi che sono stati sviluppati negli ultimi 15 anni dal 2007, quando è iniziato lo sviluppo del primo titolo della serie Xenoblade Chronicles, così come i sistemi di gioco che sono stati sviluppati per la serie. Immagino che si possa dire che si tratta di una sorta di riassunto che servirà per iniziare il passo successivo".

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile il 29 luglio: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

