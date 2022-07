Zenless Zone Zero, ecco quando sarà disponibile la beta del gioco dei creatori di Genshin Impact

Hoyoverse ha annunciato una data per la prima beta di Zenless Zone Zero e i giocatori desiderosi di mettere le mani sul prossimo gioco anime dell'editore di Genshin Impact avranno la possibilità di farlo ad agosto.

Il futuro gioco di ruolo post-apocalittico è stato annunciato da Hoyoverse a maggio e vede i giocatori assumere il ruolo di un personaggio chiamato "proxy" che ha il compito di indagare su pericolose spaccature soprannaturali conosciute come "cave" attraverso le strade di New Eridu.

Ora, Hoyoverse ha annunciato che il primo "Tuning Test" di Zenless Zone Zero inizierà il 5 agosto alle 4:00 ora italiana. I giocatori che desiderano registrarsi possono farlo andando sulla pagina di destinazione del sito Web principale del gioco e facendo clic sul banner "Registrati" in alto a destra.

Distinguished Proxy,

Thank you for you patience, Zenless Zone Zero's Tuning Test will start on August 5th!



Test Start Time: 2022/08/05 10:00 (UTC+8)

Test End Time: To be announced.



Sign Up>>> https://t.co/R4m3O5eVCv



Recruitment ends on 2022/07/27 at 23:59 (UTC+8). #zzzero pic.twitter.com/GjCIA4vSTb