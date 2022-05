Zenless Zone Zero è il nuovo titolo RPG dei creatori di Genshin Impact. Trailer e primi dettagli

miHoYo di certo è uno studio che non sta con le mani in mano: in costante lavoro nello sfornare contenuti per il suo titolo di successo Genshin Impact, il team ha ora annunciato ufficialmente un nuovo gioco, chiamato Zenless Zone Zero, un action RPG post-apocalittico.

Zenless Zone Zero ci introdurrà in un mondo alquanto futuristico, con il parco giochi principale della città di New Eridu, dove interpreteremo il ruolo di un Procuratore, responsabile della protezione di coloro che si avventurano negli Hollow, spaccature dimensionali che hanno distrutto la civiltà moderna e che nascondono mostri chiamati Ethereal. In tutto questo, anche gli intrighi politici e le organizzazioni malvagie saranno all'ordine del giorno.

A livello di gameplay, possiamo vedere che il titolo pone l'accento sull'azione con combo devastanti da innescare e QTE che saranno visibilmente integrati. Si parla anche di un sistema di esplorazione ispirato al roguelike, il che significa che possiamo aspettarci che gli Hollow rappresentino una sorta di dungeon. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Dovremmo saperne di più molto presto poiché è già disponibile una closed beta, con registrazioni sul sito ufficiale del gioco. Zenless Zone Zero sarà disponibile su PC, iOS e Android, ma miHoYo promette anche l'arrivo di altre piattaforme.

