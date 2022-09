Overwatch sta per scomparire per sempre: ultima settimana prima dell'arrivo di Overwatch 2

Ecco un avvertimento per i giocatori di Overwatch: avete solo pochi giorni per giocare al gioco originale prima che sia cancellato e sostituito da Overwatch 2.

Per chi ancora non lo sapesse, il sequel uscirà il 4 ottobre 2022. Tuttavia, con la gioia della sua uscita arriva la tristezza perché i fan non saranno più in grado di giocare all'Overwatch originale che ha fatto parte delle loro vite negli ultimi sei anni.

I fan di Overwatch per l'occasione stanno iniziando a dire addio al titolo sui social, in particolare su Twitter. In molti hanno cominciato il conto alla rovescia dei giorni che mancano alla scomparsa del primo Overwatch, segno che il titolo è stato amato moltissimo dai giocatori.

The Overwatch 2 release countdown has begun! D - 10 🗓️



The main menu has been changed to the early heroes of Overwatch 1. This will probably be to commemorate the last Overwatch 1 look we'll see before #Overwatch2 release.



Overwatch 1 will end service after 7 days. pic.twitter.com/J7TkK7S2EN — Naeri X 나에리 (@OverwatchNaeri) September 24, 2022

7 days of Overwatch left 🫡 pic.twitter.com/T4hzu3Ste0 — Stylosa (@Stylosa) September 25, 2022

Only 1 more week until Overwatch 2, and we say our final goodbye to OW1... pic.twitter.com/04KNnzohiC — BRO YOU WACK (@BroYouWack) September 25, 2022

Recentemente Blizzard ha annunciato un nuovo eroe, Kiriko e in un lungo post ha dettagliato anche il Battle Pass che sarà disponibile. Ricordiamo infatti che Overwatch 2 sarà free-to-play ma avrà un Battle Pass a pagamento che sbloccherà skin e altro.

