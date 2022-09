Overwatch 2 annuncia ufficialmente con un trailer Kiriko e i primi dettagli sul Battle Pass

Mancano solo poche settimane al tanto atteso lancio di Overwatch 2 e Blizzard ha finalmente confermato ufficialmente la prima nuova eroina che si unirà al roster della serie quando il sequel arriverà il 4 ottobre. Kiriko, la cui rivelazione si vociferava da un po' di tempo, è stata finalmente confermata e rivelata ufficialment con un trailer.

Kiriko supporta la sua squadra con attenzione, una precisione letale e una mobilità fluida. Kiriko sarà immediatamente disponibile per i possessori di Overwatch 1 tramite il Founders Pack e debutterà nel Battle Pass gratuito e premium per i nuovi giocatori. Prossimamente verranno svelati nuovi dettagli per questa eorina.

Non solo ma Blizzard ha svelato nel dettaglio cosa deovno aspettarsi i giocatori dal Battle Pass della Stagione 1. Il Battle Pass della Stagione 1 conterrà le seguenti ricompense gratuite sbloccabili in 20 livelli distribuiti negli oltre 80 livelli totali:

Il nuovo eroe di supporto, Kiriko (sblocco immediato per i giocatori di Overwatch che hanno già giocato; disponibile nel Battle Pass gratuito e premium per i nuovi giocatori).

2 Epic Skins

1 Weapon Charm

2 Souvenirs

1 Highlight Intro

14 item addizionali (emotes, victory poses, name cards, sprays, player icons, etc.)

Titoli di livello Prestige (8 titoli guadagnabili disponibili solo dopo aver completato l'intero pass)

Il Premium Battle Pass della Stagione 1 include, oltre a tutte le ricompense gratuite di cui sopra, le seguenti ricompense sbloccabili: