Pokémon Scarlatto e Violetto, la lista di tutti i nuovi Pokémon confermati

Pokémon Scarlatto e Violetto sono i prossimi capitoli principali della serie Pokémon, saga di lunga data e indubbiamente amata.

Il gioco è stato annunciato a sorpresa all'inizio di quest'anno, mostrando ai giocatori uno scorcio del nuovo mondo e alcuni dei Pokémon Gen 9 che vi abitano. Finora, abbiamo visto arrivare una manciata di nuovi Pokémon di Scarlatto e Violetto, dagli starter fino a un paio di leggendari.

Questa lista di nuovi Pokémon di Pokémon Scarlatto e Violetto raccoglie tutti i Pokémon confermati per il gioco. Non tratteremo i leak, quindi queste informazioni sono aggiornate solo con gli ultimi annunci ufficiali di Nintendo e The Pokémon Company.

Pokémon Scarlet e Pokémon Violet | Trailer dell'annuncio

Pokémon Scarlatto e Violetto, lista dei nuovi Pokémon

Nella tabella sottostante troverai tutti i nuovi Pokémon annunciati ufficialmente per Pokémon Scarlatto e Violetto. Man mano che vengono fatti nuovi annunci aggiungeremo i Pokémon all'elenco in modo da darvi una panoramica completa fino al momento del lancio.

Nome Tipo Aspetto Sprigatito Erba Fuecoco Fuoco Quaxly Acqua Lechonk Normale Pawmi Elettro Smoliv Erba/Normale Koraidon N/A Miraidon N/A

Sprigatito

Tipo - Erba

Categoria - Grass Cat Pokémon

Altezza - 0.4m

Peso - 4.1kg

Abilità - Overgrow

I Pokémon con l'abilità Overgrow incrementano il danno delle abilità tipo Erba quando gli HP scarseggiano.

Il sito ufficiale descrive Sprigatito come un capriccioso gatto d'erba in cerca di attenzioni.

Fuecoco

Tipo - Fuoco

Categoria - Fire Croc Pokémon

Altezza - 0.4m

Peso - 9.8kg

Abilità - Blaze

L'abilità Blaze consente di aumentare il danno delle mosse di tipo Fuoco quando gli HP scarseggiano.

Fuecoco è descritto come un rilassato coccodrillo di fuoco che si muove con i suoi ritmi.

Quaxly

Tipo - Acqua

Categoria – Pokémon Papera

Altezza - 0.5m

Peso - 6.1kg

Abilità - Torrent

Grazie all'abilità Torrent, la potenza delle mosse di tipo acqua aumenta quando gli HP scarseggiano.

Viene descritto come un onesto e ordinato Pokémon Papera.

Lechonk

Tipo - Normale

Categoria – Pokémon Maiale

Altezza - 0.5m

Peso - 10.2kg

Abilità - Glutton/Aroma Veil

Descritto sul sito ufficiale come segue: 'Lechonk usa il suo olfatto per trovare e mangiare solo le erbe selvatiche più fragranti e le bacche più gustose. A causa delle sue abitudini alimentari, emetti un'aroma simile a quello delle erbe che da fastidio ai Pokémon di tipo Coleottero.'

Smoliv

Tipo - Normale/Erba

Categoria – Pokémon Oliva

Altezza - 0.3m

Peso - 6.5kg

Abilità - Early Bird

Descritto come segue: 'L'olio che esce dalla sua testa ha un gusto molto amaro, e non è adatto per essere mangiato. Quando viene provocato o attaccato, Smoliv spara olio, rallentando il suo avversario, per poi sfruttare il momento e fuggire.'

Pawmi

Tipo - Elettro

Categoria – Pokémon Topo

Altezza - 0.3m

Peso - 2.5kg

Abilità - Static/Natural Cure

Descritto come segue: 'Non solo il pelo che ricopre il suo corpo è un isolante nei confronti del freddo, ma serve anche a condurre e conservare carica elettrica. Quando non si sente a suo agio, questo cauto Pokémon inizia a strofinarsi le guance, preparandosi per emettere un Elettroshock.'

Koraidon and Miraidon

Koraidon e Miraidon sono i due Pokémon leggendari principali in Pokémon Scarlatto e Violetto. Non sappiamo ancora molto di loro. The Pokémon Company li descrive come segue: “si dice che questi due Pokémon abbiano poteri che superano di gran lunga quelli degli altri Pokémon, ma i dettagli su Koraidon e Miraidon sono ancora avvolti nel mistero.'

E questi erano tutti i nuovi Pokémon attualmente annunciati per Pokémon Scarlatto e Violetto.