Pokémon Scarlatto e Violetto con il nuovo video gameplay che introduce inedite funzionalità

In un nuovo video gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto abbiamo 14 minuti di novità, che mostrano l'interfaccia, maggiori dettagli sui Pokémon e nuove creature ed evoluzioni.

In Pokémon Scarlatto e Violetto, gli Allenatori esploreranno le vaste e variegate terre della regione di Paldea. È noto che i Pokémon in tutta la regione di Paldea sperimentano il fenomeno Teracristal, che li fa brillare come pietre preziose e acquisiscono poteri speciali. In tutta la regione di Paldea, gli Allenatori possono allearsi con un massimo di altri tre giocatori per le Lotte Raid Tera per affrontare vari Pokémon selvatici.

Nell'ampio video, The Pokémon Company delinea un sacco di gameplay reale; segue quattro allenatori di Pokémon separati che esplorano la nuova regione di Paldea. È uno sguardo approfondito all'esplorazione, alle battaglie e agli scambi, insieme a un sacco di caratteristiche molto carine come fare il bagno ai Pokémon, preparare panini e giocare a calcio.

Non solo ma è stata mostrata anche l'evoluzione di Girafarig, che si chiama Firagarif. L'evoluzione combina entrambe le teste di Girafarig in una, secondo la sua descrizione ufficiale : "Entrambi i cervelli di Farigiraf sono collegati tramite nervi spessi, aumentando la sua energia psichica, e può emettere onde psichiche dalle antenne sulla sua testa".

Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno il 18 novembre su Nintendo Switch.

Fonte: Gamespot