Pokémon Scarlatto e Violetto riceveranno altri dettagli tra pochissimo, ecco quando

The Pokémon Company ha confermato che sono in arrivo ulteriori notizie per Pokémon Scarlatto e Violetto, con il prossimo trailer ricco di informazioni previsto per domani, 12 ottobre. Dovremmo almeno vedere un nuovo trailer alle 15:00 e forse qualche dettaglio in più sui nuovi Pokémon in arrivo.

Gli aggiornamenti su Pokémon Scarlatto e Violetto stanno iniziando ad arrivare veloci con i giochi in uscita tra circa un mese. La scorsa settimana è stato condiviso un trailer di gioco di 14 minuti che includeva il reveal di Farigiraf. La settimana prima, Wiglett è stato rivelato come un'altra nuova creatura. Settembre ha fornito il suo nuovo trailer più le rivelazioni di Armarouge, Ceruledge e Klawf.

Se l'account italiano ha solamente annunciato l'arrivo di un nuovo trailer, l'account Twitter giapponese ufficiale ha condiviso un po' più di informazioni su ciò che potrebbe essere mostrato e sembra essere collegato a un nuovo Capopalestra, che deve ancora essere rivelato.

🚨 Sono in arrivo nuove info su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! 🚨



Visitate il nostro canale YouTube alle 15:00 (ora italiana) del 12/10 per le ultime novità!



Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche: https://t.co/GcrdtzqhXC#PokemonScarlattoVioletto pic.twitter.com/gT394F63y2 — Pokémon Italia (@PokemonIT) October 11, 2022

