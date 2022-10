Dalle 15:15 in diretta con uno speciale su Pokémon Scarlatto e Violetto: ospite d'eccezione Cydonia

Alle 15:15 della giornata di oggi saremo in diretta sul nostro canale Twitch con un evento speciale a tema Pokémon. Cydonia, inviato speciale per Eurogamer.it, sarà ospite del nostro Riccardo Cantù per discutere del futuro della saga, stringendo l'obiettivo su Scarlatto e Violetto.

Cydonia è volato a Londra in anteprima per scoprire tutte le novità dall'ultimo titolo targato Pokémon.

Nella diretta parleremo delle novità tecniche di Scarlatto e Violetto, delle ultime deviazioni intraprese dalla saga ma soprattutto delle prossime iterazioni principali, che tra pochissimo ci porteranno nella regione di Paldea.

Potete seguire la live direttamente su questa pagina tramite il player qui sotto:

Scoprite insieme a noi tutte le novità dell'universo Pokémon, in attesa dell'avvento di Scarlatto e Violetto.