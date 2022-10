Pokémon Scarlatto e Violetto presentano Greavard un nuovo Pokémon/Cane di tipo Spettro

The Pokémon Company ha rivelato un nuovissimo Pokémon. In questi minuti, The Pokémon Company ha mostrato infatti un nuovo trailer in cui una donna filma un nuovo Pokémon di tipo Spettro simile a un cane.

I dettagli sui Pokémon di tipo Spettro non sono chiari, ma sembra essere un Pokémon che emerge da terra e risucchia passivamente la forza vitale da un allenatore (simile a molti altri Pokémon di tipo Spettro). E' stato inoltre pubblicato un successivo trailer che ci annuncia il nome del Pokémon, Greavard.

Il nuovo trailer potrebbe essere l'ultima grande rivelazione per Pokémon Scarlatto e Violetto prima dell'uscita del gioco. Con solo poche settimane prima che i giochi siano nelle mani dei giocatori, The Pokémon Company di sicuro risparmierà alcune sorprese fino a quando i giocatori non esploreranno la regione di Paldea da soli. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno ambientati nella nuovissima regione di Paldea, che si trova nella penisola iberica in Europa. I nuovi giochi sono i primi giochi Pokémon open world, con i giocatori in grado di esplorare la regione senza percorsi prestabiliti da seguire. Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno il 18 novembre in esclusiva per Nintendo Switch.

Fonte: Gamepur