Pokémon Scarlatto e Violetto presentano Kissara, la nuova Capopalestra!

La leader della palestra di tipo Elettro di Pokémon Scarlatto e Violetto è stato appena rivelato in un trailer. Il nuovo trailer, presentato oggi da The Pokémon Company, ci mostra Kissara, una nuova Capopalestra di tipo Elettro.

Oltre ad essere una Capopalestra, Kissara è anche una streamer e influencer e con il suo reveal sono stati mostrati anche i suoi Pokémon partner, dei fermagli per capelli a forma di Magnemite che fluttuano intorno a lei.

Questa è la seconda settimana consecutiva in cui The Pokémon Company ha rilasciato un trailer per Pokémon Scarlatto e Violetto, a seguito di un trailer che mostrava il nuovo Pokémon Farigiraf e le nuove meccaniche di gioco Pokémon Picnic e TM Machine. Kissara è anche la terza capopalestra rivelata per il gioco, dopo il leader di tipo Erba Bassius e il leader di tipo Ghiaccio Grusha. In particolare, ogni palestra in ha una Sfida, che ogni giocatore deve completare prima di poter sfidare il capopalestra.

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno ambientati nella nuovissima regione di Paldea, che si trova nella penisola iberica in Europa. I nuovi giochi sono i primi giochi Pokémon open world, con i giocatori in grado di esplorare la regione senza percorsi prestabiliti da seguire. I giochi presenteranno anche il fenomeno Teracristallo, un nuovo espediente da battaglia che cristallizza i Pokémon e aumenta la loro potenza di attacco in relazione a un tipo specifico.

