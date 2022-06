Redfall, ecco cosa sono le Tempeste di Vampiri.

All’interno delle meccaniche di Redfall ne troveremo una molto interessante e allo stesso tempo terrorizzante, ovvero le “Tempeste di Vampiri”

"Se farai arrabbiare parecchio i vampiri, loro daranno vita a questa tempesta che ha l'aspetto di una nuvola rossa con tanto di fulmini", ha spiegato il director Harvey Smith nel corso dell'intervista esclusiva ad Arkane Austin pubblicata da Multiplayer oggi.

Le tempeste di Vampiri non saranno inoltre le uniche modalità procedurali presenti in Redfall. Durante la campagna infatti succederà di imbattersi nei Nidi Psichici, che non sono altro che portali collegati ad un altro piano della realtà

"Attorno a ciascun nido c'è una sfera di influenza che rende i nemici più forti ma che, se ignorata, tende a espandersi fino a ricoprire intere aree. Ecco, è questo il modo in cui i sistemi dell'open world vanno a mescolarsi con gli elementi per cui siamo noti", ha spiegato Smith.

Fonte:Multiplayer.it