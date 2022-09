Sunday Gold, l'interessante gioco di avventura punta e clicca a turni è stato rinviato di qualche settimana

Oggi, martedì 13 settembre, sarebbe dovuto essere disponibile Sunday Gold, il nuovo titolo sviluppato da BKOM Studios e curato da Team17, la cui uscita era appunto prevista per questo mese su PC. Tuttavia, nonostante abbiano recentemente confermato la data con un trailer, questa è stata posticipata.

I responsabili del titolo hanno annunciato un rinvio dell'ultimo minuto che farà arrivare il titolo solo un mese dopo il previsto. Dal 13 settembre uscirà il 13 ottobre. Sulla pagina Facebook dello studio indicano la morte della regina Elisabetta II come uno dei fattori, cosa più comprensibile sapendo che Sunday Gold è ambientato a Londra.

Per chi non lo conoscesse, Sunday Gold è un'avventura grafica punta e clicca ambientata in un futuro cupo e distopico. Come giocatore, ci mettiamo nei panni di un trio eterogeneo di criminali che danno la caccia e svelano gli oscuri segreti di una mega-corporazione malvagia e del malvagio miliardario dietro di essa.

We have made the decision to delay the launch of Sunday Gold to Thursday 13th October. We’re looking forward to bringing our point n click adventure to Steam for PC in a few weeks time. pic.twitter.com/TVsv4VvAVi