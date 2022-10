Super Smash Bros ha rischiato di non avere al suo interno i personaggi Nintendo

Masahiro Sakurai, creatore di Super Smash Bros. ha da qualche tempo aperto un canale YouTube incentrato sullo spiegare come funziona lo sviluppo di un gioco e altri interessanti retroscena sulla sua vita da sviluppatore. In uno degli ultimi video Sakurai ha mostrato ai fan il prototipo di Super Smash Bros e ha condiviso qualche chicca interessante.

Inizialmente chiamato Dragon King: The Fighting Game, il prototipo è stato progettato presso l'HAL Laboratory da Sakurai e programmato dal presidente di Nintendo Satoru Iwata. Per l'occasione Sakurai ha pubblicato il video dove si vede il prototipo in azione.

Nel video si vedono figure umanoidi picchiarsi ed è lì che Sakurai ha condiviso qualche dettaglio in più sui personaggi: "Ora, quando pensate a Smash Bros., non potete fare a meno di pensare al suo ampio elenco di personaggi Nintendo, ma questo non era nella proposta originale: è qualcosa per cui abbiamo negoziato in seguito".

"Una discussione comune che si trova nei giochi di combattimento basati su console è l'improvvisa abbondanza di potenziali personaggi principali. Pensate a The Legend of Zelda: c'è un personaggio principale, Link, con molti personaggi secondari e avversari. Dal punto di vista pubblicitario, ciò consente di iniziare con un personaggio principale e da lì si espande la storia, ma con i giochi di combattimento ci possono essere contemporaneamente 8 o anche 12 personaggi principali".

"Dopo che Smash Bros. è stato finalmente finito, l'opinione all'interno di Nintendo è stata divisa: gli sviluppatori che giocavano spesso amavano davvero il loro tempo con il gioco, ma il team del marketing? Hanno rifiutato categoricamente l'idea che i personaggi di Nintendo si picchiassero a vicenda. Anche prima di giocarci". Per fortuna poi si è scelto di inserire gli iconici personaggi Nintendo, i quali hanno sicuramente contribuito al successo della serie.

Fonte: GamesRadar