Assassin's Creed potrebbe svelare il suo futuro all'Ubisoft Forward

Recentemente Ubisoft ha confermato che rivelerà il futuro della serie di Assassin's Creed questo settembre. Tra circa due mesi, dunque, dovrebbero essere cosndivisi i piani legati al franchise di punta della compagnia.

Tuttavia, fino a questo momento Ubisoft non ha mai annunciato una data precisa per l'evento di Assassin's Creed.

Ora, però, come potete vedere sul sito ufficiale della società, Ubisoft ha rivelato che un nuovo Ubisoft Forward si svolgerà il 10 settembre 2022. Sfortunatamente non è stato specificato quello di cui si parlerà all'evento ma possiamo aspettarci "la presentazione di altri giochi".

Considerando il precedente annuncio su Assassin's Creed e l'Ubisoft Forward fissato a settembre, le tempistiche sembrano allinearsi ed è lecito pensare che lo show sarà dedicato proprio ad Assassin's Creed.

Soffermandoci sulla frase "altri giochi", potremmo pensare che Ubisoft abbia in serbo più annunci per più giochi di Assassin's Creed, ma è possibile anche che l'evento non sia interamente focalizzato sulla famosa serie.

Fonte: Ubisoft.