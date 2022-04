Valorant, la guida al nuovo agente Fade e tutte le novità della patch 4.08

Lo spettacolo di Valorant ai Masters islandesi non si è limitato ad abbracciare i palchi competitivi. Oltre allo show messo in piedi dai team più forti del mondo, che ha visto trionfare a Reykjavik i nordamericani di OpTic Gaming, è stata infatti mostrata per la prima volta Fade, la nuova Agente di Valorant che porta un vortice d'oscurità direttamente dalla Turchia.

In questa guida a Valorant vediamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere su Fade, demolitrice e "initiator" che va ad arricchire ulteriormente il roster, analizzando le opinioni espresse dai giocatori professionisti ma soprattutto analizzando nel dettaglio il suo kit. Sarà un personaggio OP?

Valorant - Nuovo Agente: Fade

Valorant da il benvenuto a Fade, cacciatrice di taglie originaria della Turchia che utilizza il potere degli incubi (e delle ombre) per terrorizzare e immobilizzare i suoi avversari, ma soprattutto per inseguirli. Come vedremo, infatti, non si tratta di una demolitrice che premia il gioco nelle retrovie, ma di una componente attiva (e particolarmente letale) in qualsiasi composizione.

Fade è una demolitor/initiator realizzata dal team per fornire un alternativa concreta all'efficacia di Sova senza ancorarsi alla medesima formula di gameplay. L'idea, con Fade, è quella di realizzare un Agente dotato di pesanti capacità di lockdown che siano però destinate a colpire una piccola frazione della mappa - idealmente vicina a Fade - in modo che la ragazza possa mantenersi costantemente nel vivo dell'azione.

Prima di proseguire nell'analisi, vale la pena dare uno sguardo approfondito a tutte le abilità introdotte nel kit di Fade.

Fade è la nuova Demolitrice di Valorant.

C – PREDATORE

Utilizza un Predatore. Spara per mandare il predatore in avanti. Tieni premuto spara per far virare il Predatore verso il tuo reticolo. Non appena un nemico o una scia di terrore entrano nella visuale del predatore, questo si dà all’inseguimento, annebbiando il bersaglio all’impatto.

Q – CATTURA

E – TORMENTO

Utilizza un Tormentatore. Spara per lanciarlo. Il Tormentatore cade dopo un determinato lasso di tempo. Usa di nuovo l’abilità per farlo cadere prima. Il tormentatore si scatena all’impatto rivelando i nemici che si trovano nel suo campo visivo e creando scie di terrore che portano a loro. I nemici possono distruggere il tormentatore.

X – CREPUSCOLO

Utilizza il potere dell’incubo. Spara per sprigionare un’onda di energia da incubo inarrestabile. I nemici investiti dall’onda vengono assordati, deteriorati e marcati con scie di terrore.

Non sarete sorpresi di scoprire che TenZ dei Sentinels non ha perso tempo nel definire Fade "dannatamente forte". Il suo kit, infatti, si compone di signature che a tratti possono essere considerati potenti come delle abilità X, su tutte la E - TORMENTO che consente non solo di rivelare i nemici, ma anche di attivare la passiva dell'agente, ovvero una scia di "terrore" che è possibile seguire fino alla loro esatta posizione.

Lo stesso discorso vale per la Q - CATTURA che permette di intrappolare gli avversari in una determinata posizione. L'elemento più interessante, tuttavia, è rappresentato dai Predatori, ovvero dei companion (l'ispirazione proviene dal cane D-Dog di Metal gear Solid V) pronti ad aggredire i nemici e addirittura seguire le scie di terrore.

La X - CREPUSCOLO invece nasce dalla volontà di tradurre la Ultima di Camille su League of Legends nei confini di Valorant, ed è una potentissima abilità di lockdown ad area capace di gettare nel panico anche le squadre più organizzate, dato che un singolo utilizzo può portare al completo wipe della squadra nemica.

Insomma, l'idea degli sviluppatori è molto chiara: Fade dovrebbe configurarsi come una initiator alternativa a Sova studiata per rivelare i nemici nel minor tempo possibile e consentire al team di prendere la prima kill in sicurezza, per poi sfruttare le sue capacità di lockdown e quelle da finisher per chiudere il combattimento.