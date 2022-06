Valorant, la nuova mappa Pearl e le novità dell'Episodio 5

Anche se nel corso del tempo abbiamo imparato ad apprezzare gli sforzi degli artisti di Riot Games, che con ogni nuova release mirano a spingere la propria professione oltre il contesto del semplice videogioco, Pearl è una mappa particolare, perché fino a questo momento non era ancora accaduto sulle sponde di Valorant di trovarsi di fronte a un contenuto tanto carico dal punto di vista artistico. In questa pagina abbiamo raccolto tutte le novità di Pearl dopo aver provato la mappa, riservando tuttavia particolare attenzione alla cura riposta nella sua creazione.

Di recente abbiamo infatti accolto Fade, la nuova Agente capace di diventare un tutt'uno con le ombre che ha portato a 20 la conta totale, e mentre non sono passati neppure due mesi da quel momento ci apprestiamo a presentarvi Pearl, ovvero la nuova mappa pensata per rinnovare ulteriormente la componente competitiva.

Ancora una volta Riot Games ha posizionato un nuovo tassello nel mosaico di Valorant: lo sparatuttto competitivo della casa, che presto entrerà a far parte di Xbox Game Pass mettendo a disposizione di tutti gli abbonati il suo intero roster di Agenti, non accenna a voler abbassare il ritmo con cui riceve nuovi contenuti.

Valorant, Nuova Mappa Pearl

Una veduta aerea di Pearl, la nuova mappa sotto il mare.

Pearl nasce dalla volontà degli sviluppatori di discostarsi dalla creazione di mappe basate su strani gimmick e tornare invece alla classica struttura tipica degli FPS strategici a squadre. Si tratta infatti di una mappa basata su tre lane dall'architettura tradizionale, priva di corde, porte da aprire e altre meccaniche che si discostino dalla semplice copertura. Ai fianchi del centro della mappa si estendono due ali più larghe, e per questa ragione le rotazioni seguiranno una dinamica più tradizionale.

Inizialmente al centro della mappa doveva ergersi un grande pozzo come quello che risiede al centro di Sparta nel film 300, ma alla fine è stato eliminato proprio perché cozzava con l'idea degli sviluppatori, ovvero quella di abbandonare strambe meccaniche per tornare alle care vecchie sparatorie competitive. Inoltre, l'ingresso in scena di Pearl segna l'addio di Split, che sarà rimossa dal pool di mappe a disposizione in modo da mantenere il totale a 7 mappe ed evitare che alcune non vengano giocate durante i best of 5 competitivi.

Essendo una mappa tradizionale, gli attaccanti devono scendere nella “terra” dei difensori attraverso tre lane che si aprono su una sezione mid piuttosto intricata, ovvero un quadrato di stretti corridoi nei quali la skill meccanica e le abilità degli initiator brilleranno sopra ogni altra cosa. Le due zone di plant sono piuttosto classiche, eppure estremamente diverse: una è decisamente più aperta e si apre su un segmento molto lungo, mentre l'altra premia le skill dei duelist nello stretto.

Pearl entrerà nel pool di mappe competitive e unrated in sostituzione di Split in coincidenza del rilascio della patch 5.0, che andrà live a partire dal 22 giugno. Nel frattempo abbiamo potuto giocare qualche match in anteprima, e possiamo confermarvi che il ritorno al passato e all'impronta tradizionale di Counter Striker non ci è dispiaciuto per niente, anzi. Ogni tanto è bello giocare una mappa semplice, diretta, senza fronzoli.