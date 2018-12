League of Legends: il campione del mondo Ambition annuncia il suo ritiro dalle scene

Il campione del mondo di League of Legends è un giovane ragazzo coreano noto come Ambition, e come riporta VG247 ha annunciato il suo ritiro dal palco della scena professionale di LoL.

Il ragazzo è ha vinto il titolo di campione del mondo nel 2017, ed è stato anche protagonista del video musicale del LoL World Championship 2018. Egli ha dunque annunciato il suo ritiro dalla scena professionale del popolare eSport, e ha scelto di farlo proprio oggi 24 dicembre, durante una diretta sul suo canale Twitch ufficiale.

Oltre a fare gli auguri ai suoi fan che lo seguono, Ambition ha ufficializzato il suo ritiro:

"E' la pensione, ho optato per il ritiro. Sono molto dispiaciuto, ma allo stesso tempo grato. Volevo dare il mio addio ai miei fan".

L'addio si riferisce solamente alla scena professionale di League of Legends, mentre per quanto riguarda Twitch, Ambition continuerà con le dirette, anche se non è detto che tratterà solo ed esclusivamente LoL.

Cosa ne pensate della sua decisione?