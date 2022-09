Arcane vince un Emmy Awards! Un grande premio per la serie di League of Legends

Arcane, lo spin-off animato di League of Legends, ha vinto l'Emmy come miglior serie animata (Outstanding Animated Program).

Lo show ha battuto I Simpson, Rick and Morty, What If...? e Bob's Burgers aggiudicandosi il premio. È la prima serie in streaming a vincere in questa categoria.

L'account ufficiale dello show su Twitter ha scritto: "Onorati non è neanche lontanamente sufficiente a descrivere come ci sentiamo nel vincere l'Emmy per l'Outstanding Animated Program".

"Grazie al nostro incredibile team di Riot Games e Fortiche, alla Television Academy e ai nostri grandi fan (sì, voi) per aver reso possibile tutto questo".

"Grazie per tutto questo", ha detto il co-creatore di Arcane Christian Linke quando ha ritirato il premio (via Deadline). "È una cosa importante per noi che veniamo dai videogiochi. È stato incredibile vedere il mondo abbracciare i nostri personaggi e le nostre storie, quindi grazie a Netflix che ha creduto in noi fin dall'inizio, grazie a Riot Games, che ha lavorato sull'intera IP... e a tutte le persone che hanno seguito il nostro gioco e League of Legends negli ultimi 12 anni o giù di lì e che hanno contribuito a renderlo grande come lo è ora".

Honored doesn’t even begin to describe how we feel about winning the #Emmy for 𝑶𝒖𝒕𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆𝒅 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎.



Thank you to our incredible team at @RiotGames and Fortiche, the @TelevisionAcad, and the greatest fans (yes, you) for making this possible. pic.twitter.com/xFNWt4eNc7 — Arcane (@arcaneshow) September 4, 2022

Arcane: Act 1 è stato lanciato su Netflix lo scorso novembre e racconta i primi anni di vita di due dei campioni più popolari di League of Legends, le sorelle Jinx e Vi, nella ricca città di Piltover e nell'oppressa città sotterranea di Zaun.

