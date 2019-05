Fortnite si prepara a Fortnite X Jordan, un nuovo evento dedicato al mondo del basket

Dopo aver ricevuto gli eventi dedicati ad Avengers Endgame e John Wick 3: Parabellum, Fortnite si prepara ad ospitarne un altro dedicato al mondo del basket.

Come riporta Fortnite Intel, la notizia ci Ŕ giunta oggi tramite un'aggiornamento del profilo Twitter ufficiale del famoso battle royale. L'evento Fortnite X Jordan darÓ la possibilitÓ ai giocatori di mettersi alla prova in alcune sfide dedicate al famoso sport, con la possibilitÓ di vincere skin ed oggetti per personalizzare il proprio avatar. Nell'immagine ufficiale possiamo inoltre notare il logo Air Jordan e grazie ad alcune informazioni riportate nella sezione news del gioco, sappiamo che il nuovo evento sarÓ disponibile da domani 22 giugno. Precisiamo che Fortnite X Jordan sarÓ in parte sponsorizzato da Nike, in quanto detentrice della marca Air Jordan.

Solo qualche giorno fa, i giocatori di Fortnite hanno potuto mettersi alla prova con le con le Taglie di Wick (dedicate a John Wick 3: Parabellum), con le quali hanno potuto mettere le mani su oggetti esclusivi come il dorso decorativo leggendario Gettone d'Oro, il deltaplano ombrello Colposecco e la copertura Uomo Nero.

Fortnite Ŕ disponibile su PC, Nintendo Switch, dispositivi mobile, PS4 ed Xbox One.

Cosa ne pensate di questo nuovo evento?