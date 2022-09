Ninja sta per lasciare Twitch? Lo suggerisce la brusca interruzione di un recente streaming

In una recente diretta su Twitch, lo streamer di Fortnite, Ninja, ha terminato rapidamente la trasmissione dopo un paio d'ore e se ne è andato con un commento vago su quando e dove tornerà online. Di conseguenza, i fan hanno iniziato a speculare sulla possibilità che Ninja si unisca o meno all'elenco di streamer che recentemente si sono trasferiti da Twitch a YouTube Gaming.

Oltre a terminare in anticipo questo streaming, sembra che Ninja abbia anche preso provvedimenti per fare "tabula rasa" della sua presenza online, ad esempio attraverso i suoi account Twitch e Twitter. Tuttavia, l'unico annuncio di Ninja al momento è un tweet in cui afferma che si prenderà una pausa, apparentemente dallo streaming in generale.

L'incidente ha avuto luogo durante l'ultimo streaming di Ninja, mentre era online con il collega SypherPK, quando un giocatore avversario ha usato uno dei divisivi oggetti di Fortnite per uscire rapidamente dalla battaglia. Dopo che il giocatore ha usato l'oggetto per fuggire, Ninja ha semplicemente smesso di giocare e si è congedato parlando di quanto sia infastidito dallo spam di questi oggetti durante le partite. Questo brusco finale è stato seguito da un tweet: "ho bisogno di una pausa... non so quando tornerò, o dove", e dal cambio di nome, immagine del profilo e banner su Twitter. Allo stesso modo, anche la spunta di verifica e il pulsante di iscrizione sono stati rimossi dall'account Twitch di Ninja.

La frase di Ninja che afferma di non sapere quando tornerà "o dove" ha fatto ipotizzare ai fan che questo possa significare che lo streamer si sposterà su un'altra piattaforma. Alcuni fan ipotizzano anche che questo possa indicare che stia cercando di iniziare a giocare a un nuovo gioco, considerando le recenti critiche che Ninja ha rivolto a Fortnite prima di questo commento sugli oggetti Rift-To-Go. Tuttavia, i fan ipotizzano anche che questa brusca interruzione dello streaming e la rapida pulizia degli account online siano una trovata pubblicitaria per alimentare l'hype per un possibile passaggio a un altro servizio di streaming.

I just need a break...I don't know when I will be back, or where — User Not Found (@Ninja) September 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ninja in precedenza ha già lasciato Twitch per unirsi a Mixer nel 2019. Al momento, però, non ci sono indicazioni che possano far pensare a un nuovo spostamento di piattaforma. Ninja è ancora uno dei migliori streamer di Fortnite, quindi nel caso in cui dovesse esserci un cambio di piattaforma, il servizio scelto ne trarrà sicuramente vantaggio.

Fonte: Gamerant.