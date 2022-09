Fortnite Capitolo 3 Stagione 4 potrebbe introdurre la modalità in prima persona e molto altro

Fortnite è un prodotto in continua evoluzione e a ogni patch possiamo trovare, scavando attraverso i dati, diversi indizi su ciò che arriverà in futuro.Nel frattempo abbiamo avuto una miriade di personaggi nuovi all'interno del titolo ma le cose potrebbero cambiare in maniera molto più drastica.

Stando al leaker Hypex, sembra che in Fortnite stia per arrivare una delle modalità più richieste dai fan, giù vociferata in precedente ma un po' persa per strada negli ultimi mesi. La modalità prima persona infatti, potrebbe sbarcare nel Capitolo 3 della Stagione 4, cambiando in modo radicale l'approccio alle sparatorie e non solo.

Some gameplay stuff that got leaked past 2 seasons, probably for S4:



- Motorcycles

- First-Person

- 50v50 (Zero Build)

- Storm King

- Iron Man Gloves

- Mech v2

- Updated Planes

- Halloween Goo Boss

- Sand Borrow updated to "Blob"

- Squad Heal Item

- Super Storm Item

- Saddle — HYPEX (@HYPEX) September 4, 2022

Oltre a questo, in Fortnite dovrebbero arrivare anche le moto, un nuovo tipo di Mech, guanti di Ironman ed elementi riferiti alla fest di Halloween. L'aggiunta della prima persona però è sicuramente l'elemento più interessante, avvinciando anche altro pubblico abituato a questa modalità piuttosto che a quella in terza fornita dal titolo Epic. Non dovrebbe volerci molto per scoprire se tutto ciò arriverà ufficialmente.

Fonte: PCGamesN