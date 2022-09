Ninja dichiara di aver bisogno di una pausa

Il famosissimo streamer Tyler “Ninja” Blevins ha deciso di prendersi una pausa dallo streaming. Si tratta di uno dei più conosciuti streamer di fortnite, con un seguito di 18 milioni di utenti sul suo canale Twtich. Ed il tutto è accaduto dopo alcuni messaggi criptici sui suoi account social.

Qualche giorno fa infatti, Ninja ha scritto un tweet che annunciava l’arrivo di grandi novità, senza altri contesti, per poi cominciare due ore e mezza di streaming su twitch. Alla fine dello stesso, Tyler ha scritto un altro tweet dove annunciava di aver bisogno di una pausa, e di non sapere ne dove ne quando sarebbe tornato.

Big things are coming https://t.co/QC3Dpr8MTr — User Not Found (@Ninja) September 1, 2022

I suoi follower non si capacitano delle modalità dell’annuncio, soprattutto dopo aver scritto poco prima di grosse novità in arrivo. In realtà le due cose sono correlate, semplicemente il grande annuncio era il temporaneo dalle scene per lo streamer. Già in questi giorni si speculava sulla fine dell’esclusività del contratto fra Ninja e Twitter, siglato due anni fa dopo l’abbandono di mixer da parte di molti player.

Seguendo il profilo principale del giocatore, anche gli altri profili social hanno riportato lo stesso messaggio del tweet, rimuovendo inoltre l’immagine del profilo e cambiando il nome degli account in “User Not Found”. Il suo canale Twitch non è più verificato, il che significa che non è più un patner di Twitch.

Che si tratti di burnout, di ragioni economiche o altro, sicuramente questo abbandono avrà delle conseguenze sia per Ninja che per Twitch, che perde uno dei suoi sui maggiori e rappresentativi streamer.

Fonte: Eurogamer.net