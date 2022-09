Ninja non sarà più in esclusiva su Twitch

Ninja ha confermato di non avere più un contratto di streaming esclusivo, il che significa che d'ora in poi potrà trasmettere ovunque voglia.

Ninja è uno dei creatori più importanti in circolazione, che ha stabilito record su Twitch con streaming enormi. Il suo streaming più grande lo ha visto giocare a Fortnite con il rapper Drake, una cosa inaudita all'epoca e che ancora oggi fa scalpore. Ninja ha avuto una carriera di streaming piuttosto importante. Si è fatto un nome su Twitch, ma Microsoft gli ha offerto una grossa somma di denaro per venire a trasmettere sulla sua piattaforma, Mixer. La piattaforma di proprietà di Microsoft ha chiuso prima della scadenza del contratto di Ninja, permettendogli di tornare su Twitch, ma sembra che stia per lasciare nuovamente la piattaforma, più o meno.

Di recente, Ninja ha sollevato molti dubbi quando ha interrotto bruscamente un suo streaming e ha detto che non sapeva quando sarebbe tornato in diretta o dove avrebbe trasmesso la prossima volta. In molti hanno pensato che stava lasciando Twitch per approdare su YouTube.

Took a little time off, but now I’m back…and I’ll be live EVERYWHERE tomorrow at 12CST pic.twitter.com/k2nt1BVUuN — Ninja (@Ninja) September 8, 2022

YouTube si è accaparrata i migliori streamer di Twitch con contratti molto grandi e sembrava che Ninja fosse il prossimo passo, ma si è scoperto che non è così. Ninja non ha rinnovato la sua partnership con Twitch perché trasmetterà su tutte le piattaforme. Non ha un accordo di esclusività e trasmetterà in multicasting su Twitch, YouTube e altro ancora; ha persino scherzato sul fatto che potrebbe trasmettere su OnlyFans.

Di solito gli accordi di esclusiva prevedono un'ingente somma di denaro per lo streamer, oltre a qualsiasi guadagno in donazioni e abbonamenti, ma sembra che in futuro si affiderà alla sua community. Non è chiaro quali possano essere i vantaggi per un personaggio come Ninja. La mossa potrebbe aprirlo a un pubblico più vasto, ma resta da vedere se la strategia avrà successo.

Fonte: Comicbook.