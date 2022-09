Ninja accusato di usare la salute mentale come una strategia di marketing

Dopo l’annuncio del “ritiro temporaneo” di Ninja (lo streamer Tyler Blevins) tutti i fan credevano che uno dei personaggi più famosi di Twitch si fosse fermato a causa di un burnout. Tuttavia non è così. Dopo qualche giorno infatti il ragazzo è tornato annunciando che continuerà a trasmettere, aumentando i suoi canali social.

La scorsa settimana Ninja ha twittato: "Ho bisogno di una pausa... Non so quando tornerò, né dove", ha rimosso le sue immagini del profilo su tutte le piattaforme e ha cambiato i suoi nomi di visualizzazione in "Utente non trovato".

Come potete vedere dal video nel tweet di Esport, durante l’ultima “live” Ninja si è arrabbiato parecchio dopo aver perso a Fortnite, per poi dire frasi che effettivamente facevano pensare ad un problema di salute mentale.

In realtà dopo non molti giorni, lo streamer ha rilanciato la sua proposta d'intrattenimento ludico passando ad uno streaming su tutti i canali social, compreso Twitter, Facebook, Tik Tok, Youtube e lo stesso Twitch.

Took a little time off, but now I’m back…and I’ll be live EVERYWHERE tomorrow at 12CST pic.twitter.com/k2nt1BVUuN — Ninja (@Ninja) September 8, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Tutto questo ha portato molti a pensare che Ninja abbia sfruttato un problema grave come il burnout per poter fare pubblicità alla fine del suo contratto di esclusiva con Twitch che ora gli concede di trasmettere ovunque.

That said, Ninja approached this terribly. The poorly acted mental health crisis thing was stupid and unnecessary. There are big issues with mental health in the streaming community and using it as marketing (poor marketing mind you) is a stain on an otherwise intriguing plan. — Zach Bussey (@zachbussey) September 8, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Molti suoi colleghi lo hanno insultato per questo suo modo di fare, compreso lo youtuber TheTacticalBrit Che ha così tweetato

Ultimately no content creator should ever aspire to be whatever the hell it is ninja has become. Utterly embarrassing really to use mental health as a marketing strategy. https://t.co/DZDqwYDnSH — TheTacticalBrit (@TheTacticalBrit) September 8, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Voi cosa ne pensate? fatecelo sapere nei commenti!