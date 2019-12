Death Stranding: il Director di Super Smash Bros Ultimate loda l'opera di Kojima

Masahiro Sakurai (director di Super Smash Bros. Ultimate) ha di recente lodato l'ultima fatica di Hideo Kojima Death Stranding, dichiarando che esistono pochi titoli con questo grado di originalità, decisamente un gioco non per tutti.

Sakurai ha anche apprezzato com'è stato costruito Death Stranding, inizialmente pensava infatti fosse un gioco fin troppo facile (a causa dell'aiuto degli altri giocatori online), ma si è poi ricreduto in quanto ha scoperto che se prima non si raggiunge un obiettivo e lo si collega alla rete, non si riceverà alcun aiuto.

Pur essendo un ottimo gioco, Death Stranding non è esente da difetti, che secondo Sakurai sono da ricercarsi in un interfaccia che si basa troppo sul tenere premuti i pulsanti e linee di testo troppo piccole e difficili da leggere senza sforzare gli occhi.

"In un futuro non troppo lontano, il mondo è sconvolto da misteriose esplosioni, che danno vita a una serie di eventi soprannaturali chiamati Death Stranding. Con creature ultraterrene che infestano il paesaggio e un'incombente estinzione di massa, sarà Sam Porter Bridges a dover attraversare una terra desolata e devastata per cercare di salvare il genere umano dall'imminente annientamento. " - recita la descrizione del gioco.

FONTE: Dualshockers