Death Stranding 2? Sembrano in arrivo nuovi indizi prima dell'annuncio del prossimo gioco di Hideo Kojima

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del prossimo progetto di Kojima Productions, che vedrà coinvolta l'attrice Elle Fanning.

Hideo Kojima sta rivelando poco alla volta il suo nuovo gioco, lasciando su Twitter diversi indizi.

Ora, il famoso sviluppatore ha pubblicato un altro tweet che sembra una specie di "tabella di marcia degli indizi".

Possiamo vedere, infatti, che il primo ("WHO") è stato presentato in occasione del Tokyo Game Show 2022 e, come già detto, ha rivelato l'attrice Elle Fanning.

Il secondo indizio, "WHERE", è stato presentato invece al PAX australiano e dovrebbe portare al reveal di un'altra attrice, forse Shioli Kutsuna, della serie Apple+ Invasion.

Leggendo il tweet di Kojima, arriverà anche un terzo indizio per questo nuovo progetto. I prossimi importanti eventi sono la Paris Games Week a novembre e i The Game Awards a dicembre, e forse in occasione di questi show sarà rivelato un altro attore o un'attrice.

Ma non sembra finita qui, il tweet presenta altre due "frecce" che suggeriscono ulteriori indizi su questo titolo che, probabilmente, sarà il sequel di Death Stranding.

Ovviamente non possiamo confermare che il prossimo gioco di Kojima Productions sarà Death Stranding 2, ma di recente un producer dello studio sembra aver confermato il sequel con un hashtag che lascia poco spazio all'immaginazione.

Fonte: Twitter.