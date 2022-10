Hideo Kojima, Elle Fanning e Geoff Keighley la foto insieme: il nuovo videogioco ai The Game Awards 2022?

Hideo Kojima è sempre molto attivo con il suo profilo Twitter e, di recente, ha condiviso una nuova immagine che lo ritrae insieme a Elle Fanning e Geoff Keighly.

Come ormai saprete, Elle Fanning è l'attrice coinvolta nel prossimo progetto di Kojima Productions ed è stata rivelata di recente.

Geoff Keighly, invece, è il famoso presentatore dei The Game Awards che, nella fotografia pubblicata da Kojima, compare in videochiamata.

La presenza dei tre, e soprattutto di Keighly, fa ovviamente pensare a possibili sorprese ai The Game Awards dell'8 dicembre.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Al momento, non ci sono troppi dettagli sul prossimo gioco di Hideo Kojima. In molti sostengono che il nuovo progetto sia in realtà Death Stranding 2 e, di recente, il sequel sarebbe stato confermato da un producer di Kojima Productions.

Molto probabilmente qualcosa bolle in pentona e, come già detto, potrebbero arrivare sorprese proprio in occasione dei prossimi TGA.

Nel frattempo, Kojima ha rivelato che sono in arrivo nuovi indizi prima dell'annuncio del prossimo gioco.

Fonte: Twitter.