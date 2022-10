Death Stranding 2 sempre più vicino? Hideo Kojima riceve la visita Jim Ryan

Per la terza volta in circa 2 mesi, i rappresentanti di PlayStation hanno visitato Hideo Kojima in Giappone e questa volta è stato proprio Jim Ryan, il leader della divisione videogiochi di Sony.

In un momento in cui Kojima sta promuovendo un annuncio, che sarà probabilmente fatto ai The Game Awards di dicembre, le figure illustri continuano ad apparire nel suo spazio a Tokyo e ora abbiamo Ryan di PlayStation che appare al fianco di Kojima.

Dopo la presenza di un progetto Sony e Kojima Productions, che è forse Death Stranding 2, nei documenti PlayStation in cui veniva menzionato il remaster di Horizon Zero Dawn, abbiamo diverse visite da PlayStation al maestro giapponese giusto in tempo per aumentare le speculazioni.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per ora nulla di concreto è stato annunciato da nessuna delle parti, ma Kojima riceve solitamente personalità con cui sta collaborando e Death Stranding 2 sembra essere un altro dei segreti meglio custoditi di questo settore.

Fonte: Push Square