Valorant di Riot Games presenta tutti i personaggi e le loro abilità in un nuovo video gameplay

Valorant, il nuovo gioco di Riot Games, sta suscitando molto interesse nel mondo videoludico: una specie di fusione fra Overwatch e Counter-Strike, un FPS competitivo con poteri e abilità, partorito dagli stessi creatori di League of Legends...come potrebbe non essere altrimenti?

Negli ultimi giorni, la stampa specializzata e alcuni selezionati influencer, hanno avuto modo di provare ed esplorare in anteprima i contenuti di questo nuovo titolo. Ora, con la scadenza dell'embargo, il sipario si è finalmente alzato su Valorant e i primi video gameplay sono stati ufficialmente rilasciati al grande pubblico.

Le prime informazioni condivise, naturalmente, riguardano i personaggi di gioco e le loro abilità. Come già accennato, Valorant incorpora alcuni elementi presi direttamente dai popolari hero shooter come Overwatch e Paladins. Questo, ovviamente, si traduce in personaggi colorati, unici e dotati di qualità differenti. Nel video, disponibile qui di seguito, possiamo ammirare l'intero roster giocabile e analizzare le loro singole abilità, per determinare quale si adatterà meglio al nostro stile di gioco:

Valorant uscirà su PC in formato free-to-play nel corso del 2020. Nel frattempo, alcuni fortunati giocatori avranno la possibilità di partecipare alla closed beta del gioco il prossimo 7 aprile, collegando un account Riot a Twitch e seguendo gli stream ufficiali.

Cosa ne pensate? Un titolo interessante?

Fonte: Youtube