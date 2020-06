Hideo Kojima all'opera sul prossimo titolo nonostante il COVID-19, fra chiamate streaming e SMS

Dopo Death Stranding, il director Hideo Kojima ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo, di cui ancora ignoriamo i dettagli. Sfortunatamente, lo stato del mondo, ancora dominato dal coronavirus, ha rallentato quelli che dovevano essere i processi creativi di tutti gli sviluppatori.

Giusto per renderci partecipe di questa situazione, Kojima ha pubblicato su Twitter un'immagine e un breve racconto di quella che è l'attuale situazione all'interno di Kojima Productions, soprattutto di come gestisca lo sviluppo insieme al collega Yoji Shinkawa.

Il messaggio, correlato da un terrificante bambolotto che (in maniera geniale) copre un disegno forse legato al futuro titolo, recita quanto segue:

"Ecco come lavoro al nuovo titolo con Yoji. Prima discutiamo il setting di ogni personaggio, la storia, il mondo, il colore, le caratteristiche, il ruolo, le immagini, le idee e le parole chiave, scambiandoci le nostre opinioni via e-mail, lavorando a casa e con 20 minuti di discussione via chiamata streaming. In ogni caso, principalmente ci inviamo SMS tramite iPhone.".

Molto probabilmente, parte di questo processo creativo è stato utilizzato anche per Death Stranding, ma la diffusione del COVID-19 avrà sicuramente costretto gli sviluppatori di Kojima ad adottare chiamate streaming e messaggi di testo più di quanto preventivato.

Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2020

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Allo stato attuale, non sappiamo come stiano procedendo i lavori sul prossimo titolo di Hideo Kojima, quindi non ci resta che aspettare i prossimi annunci. Voi che ne pensate?

Fonte: Twitter