Fortnite, arriva l'evento 'Arcobaleno Reale' dedicato alla community LGBTQIA+

"Sul Bus della battaglia c'è sempre posto per tutti" recita il post di Epic Games. Fortnite ha recentemente ricevuto il nuovo evento Arcobaleno Reale che consentirà di ottenere una serie di skin dedicate alla community LGBTQIA+.

Il negozio di articoli del gioco è stato riempito con una selezione di oggetti gratuiti per festeggiare, tra cui quattro spray, una skin per pistola e un'emote arcobaleno. L'isola battle royale di Fortnite sarà caratterizzata da un arcobaleno sopra il suo cielo, mentre la modalità Creativa di Fortnite ora presenta oggetti pride con cui decorare le mappe.

Oltre a questo, direttamente da Rocket League arrivano alcuni brani selezionati della playlist Love ISLV del mese scorso con artisti LGBTQIA+ in primo piano, che saranno riprodotti in Battaglia reale in tempo per Arcobaleno Reale. L'evento sarà a tempo limitato: con un inizio nella giornata di oggi, i festeggiamenti termineranno il 28 luglio alle 2:00 secondo l'orario italiano.

Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Fonte: Eurogamer.net