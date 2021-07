Shadow of the Tomb Raider, pubblicato un update a sorpresa che abilita il 4K/60fps su PlayStation 5

In queste ultime ore, Shadow of the Tomb Raider, il terzo capitolo della trilogia reboot dedicata a Lara Croft, ha ricevuto un aggiornamento a sorpresa.

L'update in questione 2.01, introduce la risoluzione 4K e i 60fps su PlayStation 5. Decisamente una bella sorpresa inaspettata.

Sia il publisher Square-Enix che gli sviluppatori di Eidos Montreal non avevano preannunciato nulla a riguardo, pertanto potete immaginarvi la sorpresa dei giocatori che avevano il titolo installato sulle proprie console.

Da notare che l'aggiornamento in questione riguarda solo la versione PlayStation 5, tuttavia su Xbox Store, Shadow of the Tomb Raider ora esibisce l'etichetta che lo identifica come titolo "Ottimizzato per Xbox Series X/S".

Questo è interessante da notare, poiché Shadow of the Tomb Raider era uno dei titoli che, dallo scorso maggio, beneficiava della feature FPS Boost sulla next-gen di Microsoft. Tale feature è solitamente riservata a quei giochi che non hanno ricevuto aggiornamenti specifici next-gen.

Non sappiamo come mai Square-Enix abbia deciso di aggiornare un titolo uscito nel settembre del 2018, ma è comunque un gioco extra che può godere della potenza aggiuntiva delle console next-gen e questo è sempre ben accetto.

Un'ottima occasione per riprendere in mano le avventure di Lara, in attesa di una nuova serie, non credete?

