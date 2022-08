Tomb Raider Anniversary: rumor su un nuovo remake in sviluppo poi cancellato

L'account Twitter TheRaiderOrg ha rivelato un progetto di Tomb Raider che secondo quanto riferito è stato cancellato da Square Enix. Il rumor, rivela che Virtous Studios che ha collaborato allo sviluppo di NieR Automata: The End of YoRHa Edition, Spyro: Reignited Trilogy e addirittura Uncharted 4, avrebbe lavorato una versione rimasterizzata di Tomb Raider Anniversary per il 25° anniversario della saga.

Questo "nuovo" Tomb Raider avrebbe presentato la grafica di Rise of the Tomb Raider su PS4 e Xbox One con gli stessi elementi visivi. Inoltre, optava per aggiungere contenuti survival, qualcosa a cui la saga si è adattata negli ultimi tempi. Tuttavia, il progetto è stato cancellato, il che ha portato alla rimozione di un riferimento a Jacqueline Natla, la principale antagonista del gioco, da Shadow of the Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider, un gioco uscito nel 2018, aveva una scena post-crediti con Lara Croft nella sua villa. Nella versione originale del gioco, prima di ricevere le patch, una lettera inviata da Natla si trovava sul tavolo del soggiorno.

Tuttavia, questa lettera è scomparsa dopo che sono stati lanciati gli aggiornamenti per il gioco. Molti giocatori all'epoca pensavano che la trilogia della saga potesse essere ampliata recuperando il personaggio di Natla, anche se ora potrebbe sembrare che questo fosse un indizio per un possibile remaster che alla fine non è arrivato.

This report comes from a Chinese source. I’ve reached out to the #TombRaider community team for an official word. No response has been received yet. pic.twitter.com/c6qEYoOvCF — RAIDER (@TheRaiderOrg) August 7, 2022

Al momento esistono poche notizie ufficiali sul futuro di Tomb Raider. Il sequel del film di Lara Croft è stato recentemente cancellato, mentre il prossimo gioco che sappiamo solo ufficialmente girerà su Unreal Engine 5, anche se un leak ha ora rivelato che si tratta di un'avventura ricca di azione ambientata in un mondo in cui è accaduto un misterioso cataclisma.

Fonte: ResetEra