Shadow of the Tomb Raider giocato in diretta alle 15!

Shadow of the Tomb Raider sarà il gioco gratuito offerto da Epic Games Store questo pomeriggio: alle 17:00, come ogni volta, il gioco si sbloccherà e sarete in grado di riscattarlo avendo una settimana di tempo.

Quale modo migliore per approcciarsi al gioco - se ancora non lo avete fatto - se non guardare la nostra diretta a riguardo? A partire dalle 15:00 per circa due ore il nostro Marcello Ribuffo giocherà proprio all'ultimo capitolo dell'iconica saga. Si tratta di un'occasione da non perdere perché ripercorreremo anche la storia di questo franchise.

Avete due modi per seguirci: visitando il canale Twitch Eurogamer Italia oppure qui sotto a questa news, con una pratica box chat per interagire con Marcello e fare domande sul gioco.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non mancate!