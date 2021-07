Fortnite, in arrivo skin di The Last of Us, Breaking Bad e Dragon Ball Z? Spunta un sondaggio di Epic Games

Fortnite è in gran parte definito dalle sue enormi collaborazioni. Negli ultimi anni, abbiamo visto il gioco attirare eroi e cattivi di Marvel, DC e Star Wars, alcuni dei più grandi streamer, musicisti, atleti e molto altro. I contenuti di un nuovo sondaggio Fortnite condotto da Epic Games suggeriscono che potrebbe esserci molto altro ancora in arrivo.

Condiviso per la prima volta online dalla leaker ShiinaBR, il sondaggio ha chiesto le opinioni degli intervistati su una vasta gamma di personaggi, influencer, serie TV, giochi e molto altro. Il sondaggio curiosamente nomina alcune skin che sono già apparse nel gioco, come Lara Croft, Daredevil e Rocket League di proprietà di Epic, ma ce ne sono molti altri che non sono mai apparsi e sicuramente entusiasmerebbero diversi fandom.

Alcuni di questi li abbiamo già sentiti grazie ai documenti di Epic contro Apple, come Naruto, mentre altri, come Breaking Bad, non sono mai stati menzionati fino ad ora. È probabile che almeno alcune di queste proprietà appariranno in Fortnite. Di seguito potete dare uno sguardo alla lista suddivisa per proprietà.

Yesterday, Epic sent me a survey in my emails asking for my opinion on many characters/people/franchises.



I'll just post some of the most interesting ones here! ?



Remember that Guggimon (Season 7 BP) was also in one of these surveys before he came into the game! ? pic.twitter.com/4il4WJJMiL — Shiina (@ShiinaBR) July 25, 2021

Non ci resta quindi che attendere notizie da Epic Games sulle prossime skin in arrivo nell'iconico Battle Royale.

