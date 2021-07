Fortnite sta per ospitare Rift Tour, un concerto in game con 'una superstar da record'. Sarà Ariana Grande?

Fortnite ha confermato che ospiterà un'esperienza musicale di tre giorni con protagonista una "superstar da record" il prossimo fine settimana, dal 6 all'8 agosto. La notizia segue varie fughe di notizie le quali affermano che il gioco ospiterà la pop star Ariana Grande.

L'evento, chiamato Rift Tour, sembra destinato a prendere il via quando l'attuale conto alla rovescia del gioco raggiungerà lo zero venerdì prossimo, 6 agosto. Epic Games ha affermato che l'esperienza sarà disponibile in orari diversi durante i tre giorni dell'evento, un modello simile al concerto di Travis Scott di grande successo dell'anno scorso.

Attualmente è disponibile la prima di una serie di nuove missioni di gioco che danno vita all'esperienza, con altre a seguire mentre l'isola di Fortnite si prepara per l'arrivo della superstar. È stata inoltre resa disponibile una nuova scheda social in-game, con orari di programmazione e la possibilità di invitare amici.

Per adesso tutti i dettagli sono questi, ma Epic ha promesso ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Fonte: Eurogamer