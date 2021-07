Fortnite ha eliminato per sempre uno dei personaggi più amati dai fan?

Bushranger, uno dei personaggi più amati dai giocatori di Fortnite potrebbe essere morto. La supposizione di vari fan arriva in seguito alla presenza di una tomba presente dove un tempo c'era questo NPC. Ora c'è una fossa appena scavata con alcuni fiori che spuntano dal terreno.

La scorsa settimana in Fortnite è stata aggiunta una missione leggendaria in cui i giocatori dovevano trovare e contrassegnare uova aliene per aiutare Bushranger che si prendeva cura di un neonato extraterrestre. Ora però questo NPC non è più presente e ciò ha lasciato i giocatori abbastanza tristi, tanto che la tomba ora viene spesso visitata per rendere omaggio al personaggio.

Alcuni sperano che Bushranger sia semplicemente andato da qualche altra parte, perché quando gli NPC di Fortnite vengono rimossi dal gioco non accade nel mezzo di una stagione. Quindi forse la tomba è per il bambino extraterrestre? Attualmente Epic Games non ha condiviso nessuno dettaglio a riguardo. Insomma, parafrasando una canzone degli 883..."Hanno ucciso Bushranger chi sia stato non si sa".

Bushranger .. i will never forget you ? pic.twitter.com/VncYBZ0Fkx — Glitch King ? (@GlitchKing15) July 29, 2021

#Fortnite Map Update 29/7/21 ??



? There is now a grave set where the Bushranger NPC used to roam. It plays peaceful music when nearby and Bushranger no longer spawns. It appears he could have either died or possibly will grow into a new tree?



Spotted by @TweaBR pic.twitter.com/GIbdYvVqaV — FNAssist - News & Leaks (@FN_Assist) July 29, 2021

TODAY IS A VERY SAD DAY ??? RIP BUSHRANGER MAY YOU REST PEACEFULLY #fortnite #fortniteart #fortniteartwork pic.twitter.com/1D8HWftBXG — RealmZ BTW ??? (@RealmZ_BTW) July 29, 2021

Rimanendo in tema Fortnite sta per ospitare l'evento Rift Tour, un concerto in game con una "grande superstar".

Fonte: Eurogamer