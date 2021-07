Horizon Forbidden West si farà attendere? Possibile rinvio al 2022

Nel febbraio di quest'anno, l'insider e giornalista Anton Logvinov (che ha svelato in anticipo la versione PC di Horizon Zero Dawn) credeva che Horizon Forbidden West potesse essere rinviato. Sony e Guerrilla Games hanno rivelato filmati di gameplay per il titolo, ma mentre lo sviluppo è sulla buona strada, non c'è ancora una data di uscita precisa per quest'anno.

Secondo Jeff Grubb di GamesBeat il gioco potrebbe arrivare il prossimo anno, come affermato nel suo recente show Giant Bomb. Il giornalista avrebbe sentito parlare di un rinvio al 2022, mentre il prossimo State of Play potrebbe avere luogo a settembre.

Sebbene lo show non sia accessibile ai membri non Premium, Grubb ha fornito una risposta quando la dichiarazione è diventata popolare su Reddit. "In pratica ho detto questo. Ho cercato di chiarire che questo è ciò che sto sentendo ma non so se sia una cosa certa".

Insomma, lo stato dello sviluppo di Horizon Forbidden West potrebbe costringere Guerrilla a un rinvio, ma sembra che le cose debbano ancora essere decise.

Guerrilla Games non ha nascosto gli ostacoli allo sviluppo dopo la pandemia di COVID-19. Il tempo dirà se finirà per essere rinviato ma, in questo momento, la notizia deve essere presa con cautela, poiché i piani potrebbero sempre cambiare.

Horizon Forbidden West è attualmente in sviluppo per PS4 e PS5.

Fonte: Gamingbolt.