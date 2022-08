Horizon Forbidden West celebra il Pride con una nuova pittura per il viso con l'aggiornamento 1.18

L'ultimo aggiornamento di Horizon Forbidden West regala ad Aloy una nuova pittura per il viso per celebrare il Pride. Il nuovo cosmetico Mark of Pride decora il viso di Aloy con i colori della bandiera Pride, inclusi il bianco, il blu e il rosa pensati per rappresentare la comunità trans.

La pittura del viso è l'unico contenuto aggiunto nell'ultimo aggiornamento, che altrimenti consiste principalmente in correzioni e miglioramenti. Questi includono una correzione di bug per cui l'avvio del gioco tramite una scheda attività potrebbe invece avviare un nuovo gioco in modalità New Game Plus invece di avviare l'attività scelta.

Le correzioni dei bug riguardano le missioni secondarie, le attività, alcune macchine, diverse armi e abilità, oltre a miglioramenti dell'interfaccia utente e prestazioni e stabilità del gioco in generale.

Le note complete della patch sono molto corpose, pertanto a questo link potete dare uno sguardo a tutto quello che è stato corretto e migliorato. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer