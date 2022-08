Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 in un'imperdibile offerta su Amazon

Se ancora non avete provato l'apprezzato Horizon Forbidden West di Guerrilla, ci sono delle ottime notizie per voi!

Amazon, infatti, propone un'imperdibile offerta per il titolo nelle versioni PS5 e PS4.

Nello specifico, la versione PS4 di Horizon Forbidden West è disponibile sulle pagine del rivenditore al prezzo di 42,41€, con il 40% di sconto sul prezzo di partenza di 70,99 Euro.

La versione PS5, invece, è disponibile per 48,43 Euro, con uno sconto del 40% sul prezzo iniziale di 80,99€.

"Unisciti al viaggio di Aloy verso l'Ovest Proibito, una frontiera maestosa e pericolosa che nasconde nuove e misteriose minacce. Esplora terre remote, combatti contro macchine ancora più grandi e terrificanti e incontra nuove e stupefacenti tribù al tuo ritorno nel lontano futuro post-apocalittico di Horizon".

"La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell'umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo".

"Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull'eredità dell'antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile".