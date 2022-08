Horizon Forbidden West per PS5 è di nuovo in cima alla classifica di vendite UK

E' passata una settimana e come sempre i dati di vendita UK per quanto riguarda le copie fisiche dei giochi sono arrivati puntuali. Non ci sono grandi stravolgimenti in cima alla classifica poiché in prima posizione troviamo ancora Horizon Forbidden West.

Il gioco continua il suo regno indiscusso in prima posizione, grazie anche al fatto che in UK si sta vendendo PS5 in bundle con Horizon Forbidden West: secondo quanto riportato, le vendite del gioco di Guerrilla Games questa settimana sono aumentate del 35%.

Al secondo posto invece troviamo una new entry ovvero Two Point Campus, il titolo gestionale uscito da qualche giorno. Per quanto riguarda i giochi fisici acquistati, il 64% sono per Nintendo Switch, il 19% su PS5, il 12% su PS4 ed il restante 5% per Xbox.

Ecco di seguito la Top Ten:

Horizon: Forbidden West

Two Point Campus

Nintendo Switch Sports

Mario Kart 8 Deluxe

Gran Turismo 7

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Pokémon Legends: Arceus

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft (Switch)

F1 22

Fonte: GamesIndustry