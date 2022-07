Horizon: Forbidden West torna in testa alla classifica UK, vendite aumentate del 120% grazie alla versione PS5

Horizon Forbidden West è uscito da qualche mese, il 18 febbraio, ed è stato uno dei lanci più importanti per PlayStation.

Il titolo di Guerrilla è rimasto presente nelle classifiche sin dalla sua uscita e, ultimamente, è tornato a dominare le vendite nel Regno Unito.

La notizia proviene dal giornalista di Gamesindustry.biz, Christopher Dring, che su Twitter scrive:

"Horizon: Forbidden West è di nuovo al primo posto nella classifica fisica del Regno Unito. Le vendite sono aumentate del 120% e sono interamente dovute alla versione PS5. Questo è dovuto al bundle con la console. Nintendo Switch Sports è alla posizione n. 2".

Il gioco, dunque, ha aumentato le vendite grazie al bundle con PS5. Tuttavia, Dring non ha condiviso la top 10 UK, rivelando solamente che al secondo posto figura Nintendo Switch Sports.

Horizon: Forbidden West is No.1 again in the UK physical charts. Sales up 120% and entirely because of the PS5 version. This is driven by console bundling. Nintendo Switch Sports is at No.2