Fortnite, parla José Mourinho: "Un incubo, i giocatori ci spendono la notte, anche prima di una partita!"

Il noto manager di calcio, José Mourinho, attuale allenatore della Roma, è apparso recentemente su Twitter con un video dove offre il proprio punto di vista su diversi argomenti, una specie di AMA.

Pubblicato sull'account ufficiale inglese della Roma, Mourinho ha discusso di molti punti interessanti, come il cibo italiano, la musica di Bruce Spingsteen e perfino argomenti più "moderni" come Instagram. Nonostante Mourinho sembri apparentemente intransigente e "vecchio stampo", ha affermato che i social come Instagram sono parecchio divertenti, segno di una lodevole apertura mentale.

Purtroppo, nessuna buona parola è stata spesa per un particolare argomento di conversazione: Fortnite.

Il noto battle royale di Epic Games pare non sia apprezzato dall'allenatore della Roma, ma non per colpa di un'esperienza o un odio diretto, bensì per l'effetto che ha sui suoi giocatori.

Mourinho non esita infatti a definirlo un vero e proprio "incubo":

"I giocatori di calcio, stanno alzati tutta la notte a giocare a quella m**da, anche se il giorno dopo hanno una partita!".

Inutile dare contro al mister: un buon sonno è essenziale per una prestazione sportiva e se i giocatori passano le nottate a rincorrere vittorie reali, difficilmente saranno in forma perfetta sul campo.

Tutto sommato, Mourinho ha inveito contro Fortnite con il sorriso sul volto, quindi piuttosto che odio potremmo definirlo una semplice seccatura. Certo, se la Roma inizierà a perdere le prossime partite, quel sorriso non lo rivedremo mai più, questo è certo.

Ironicamente, all'inizio dell'anno, in Fortnite era attiva una speciale partnership con diverse squadre di calcio ed era possibile sbloccare le uniformi dei team più famosi, Roma inclusa.

