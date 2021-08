PlayStation Now sta per aggiungere tre nuovi giochi da non perdere

Questo mese gli abbonati a PlayStation Now potranno scegliere tra un mix di titoli avvincenti. Tutti sono imperdibili e tutti e tre sono disponibili per giocare da domani, martedì 3 agosto. Ecco di seguito quali sono questi tre giochi imperdibili.

NieR Automata - disponibile fino al 1° novembre

In questo avvincente gioco di ruolo d'azione, gli invasori di un altro mondo attaccano senza preavviso, scatenando forme di vita simili a macchine. Per sbloccare la situazione, una nuova generazione di fanteria androide viene inviata nella mischia: la squadra YoRHa. Unitevi agli androidi 2B e 9S nella loro feroce battaglia e sperimentare un combattimento affascinante e ad alta velocità che è la specialità dello studio di sviluppo PlatinumGames.

Ghostrunner

Impugnate una lama ed eseguite incredibili imprese di parkour per farvi strada su una megastruttura di una città torre in questa intensa e frenetica avventura in prima persona. Affettate i vostri nemici con una katana, schivate i proiettili con i vostri riflessi sovrumani e utilizzate una varietà di tecniche specializzate per prevalere. La meccanica one-hit one-kill rende il combattimento veloce e intenso.

Undertale

In questa avventura, controllerete un umano che cade sottoterra nel mondo dei mostri. Dovrete trovare la tua via d'uscita o rimanere intrappolati per sempre! Esplorate un ricco mondo di giochi di ruolo pieno di personaggi strani e deliziosi in cui la violenza non è l'unica risposta: ogni nemico può essere sconfitto in modo non violento.

Fonte: VGChartz