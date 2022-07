NieR Automata il grande mistero continua: scoperta una chiesa con un boss

Qualche giorno fa NieR Automata è tornato in auge per una scoperta: una stanza nascosta nel gioco a cui solo una persona è riuscita ad accedere.

Questa porta si apre in una stanza, a strapiombo, e una porta ancora più grande che conduceva in una chiesa. Ora, cos'è tutto questo e perché nessuno è riuscito ad accedervi in cinque anni? Lo YouTuber e modder Lance McDonald è rimasto perplesso quanto gli altri, poiché condividendo il video originale di Reddit si è assicurato che questo non fosse nei file originali del titolo per PC, PS4 e Xbox One.

Ora l'utente che ha pubblicato i video come prova ha pubblicato un altro video su Reddit in cui può essere visto entrare in chiesa come 9S. Ora si può vedere una cassa sull'altare e una specie di nuovo nemico a blocchi. All'arrivo, il giocatore hackera il forziere e aprendolo rivela un documento di testo di Yonah, in NieR: Replicant.

A new video has been posted where the player opens the locked chest in the room, revealing new storyline elements and an encounter with a new enemy. None of these assets exist on any known datamined build of the game across PC or PS4 and can't be replicated by known modders yet. pic.twitter.com/tvx0WojS2o — Lance McDonald (@manfightdragon) July 28, 2022

La questione è ulteriormente complicata da alcuni tweet di Lance McDonald, poiché come possiamo vedere secondo il modder nessuno di questi materiali che compaiono nel video tranne il documento Yonah che esiste nel gioco. Inoltre il modder afferma: "Non esistono in nessuna delle build del gioco su PC o PS4 e non possono ancora essere replicati da nessun modder conosciuto".

Insomma, per adesso tutto rimane nel mistero.

