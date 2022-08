NieR Automata usato da un'adescatrice su Tinder: convinceva gli uomini a comprarlo per poi 'ghostarli'

Una donna afferma di aver convinto più di venti uomini con cui ha parlato sull'applicazione di appuntamenti di Tinder ad acquistare NieR: Automata, l'acclamato gioco di ruolo d'azione di Square Enix e PlatinumGames, per poi "ghostarli".

Jen, come si fa chiamare questa utente, afferma in un'intervista di averlo fatto per trovare qualcuno con cui poter parlare in modo approfondito del suo gioco preferito, e anche per aumentare le vendite del titolo, dal momento che, secondo le sue parole, "Alte vendite significano più giochi per Yoko Taro".

In un messaggio su Twitter che è diventato virale, la donna, che lavora come assistente legale, afferma: "Andavo in giro su Tinder e costringevo i ragazzi a comprare NieR: Automata per poi ghostarli. Vediamo, non ho mai detto di voler fare sesso con loro, ho semplicemente parlato un sacco del gioco e l'ho consigliato".

Jen spiega che la sua "ossessione" per il gioco si verifica, in parte, perché l'ha scoperta in un periodo della sua vita in cui era "altamente depressa e con tendenze suicide per aver subito bullismo e avere una famiglia violenta". Il titolo l'ha aiutata ad affrontare questa situazione.

I used to roam around on Tinder and get guys to buy Nier Automata and then ghost them. I think my count was up to 22 when I stopped. I mean I never said I'd fuck with them I mostly just talked a lot about it and recommended the game. Also high sales mean more Taro Games — Ennja (@Jenny09410602) August 2, 2022

I actually started recommend Replicant 1.22 when it came out, got like 2 dudes to buy it. I'd love a Gestalt DLC with Papa Nier :') — Ennja (@Jenny09410602) August 2, 2022

La sua intenzione su Tinder era quella di trovare qualcuno con cui parlare per ore e ore del gioco: "Molte persone non lo apprezzavano molto, o quando volevo parlare di ogni dettaglio mi dicevano semplicemente: 'È stato un buon gioco, ma non c'è molto di cui parlare'". Quindi, ne ha ignorati più di venti.

Come possiamo vedere persino Yoko Taro ha commentato la notizia elogiando a suo modo la ragazza.

